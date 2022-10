Bergensordfører Rune Bakervik trer til side i byrådsprosessen

Ifølge Bergensavisen har Bakervik overlatt oppgaven til varaordfører Linn Engø (Ap).

– Mitt navn er nevnt, og jeg har ikke avkreftet at jeg er aktuell. Derfor er det umulig for meg å lede prosessen, der partiene skal sondere internt og eksternt om et nytt styringsdyktig byråd, sier Bakervik.

Gikk av etter barnevernskandale

Fredag kveld ble det kjent at byrådslederen i Bergen, Roger Valhammer (Ap), trekker seg. Dette gjør han som følge av Statsforvalterens kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.

I påvente av at det utnevnes et nytt byråd, sitter det gamle som et forretningsministerium. Valhammer gjorde det klart at han ikke ønsker å komme tilbake som byrådsleder.

– Jeg ønsker å ta det politiske ansvaret og vil derfor ikke gå på igjen. Jeg tror ikke barnevernet i Bergen er tjent med at vi kaster hverandre etter tur, sa han.

Valhammer tar heller ikke gjenvalg.

– Avgangen var et sjokk

Overfor Bergensavisen beskriver ordfører Bakervik situasjonen som «uvirkelig» og «ikke ønsket».

– Det som skjedde fredag, da Valhammer gikk av, var et sjokk. Jeg så fram til å stå lenger nede på Aps liste og trivdes godt med å være ordfører, sier Bakervik.

Han vil heller ikke overfor Bergens Tidende bekrefte at han ønsker jobber som byrådsleder.

– Det er rett og slett fordi jeg skal ha en samtale med nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet senere i uken. Det er til dem jeg vil fortelle mine tanker rundt dette, sier Bakervik.

