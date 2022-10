Russer på grensa: To timers kø for å komme inn i Norge

Denne helgen har til sammen 295 personer reist inn til Norge fra Russland over Storskog i Finnmark. I alt 174 har reist over til Russland, opplyser politiet.

Etter at flere tusen russere har forlatt landet i etterkant av Vladimir Putins mobilisering til krig, har ryktene svirret om at Russland ville stenge for utreise for menn i mobiliseringsalder.

Men selv om trafikken til Norge har stupt siden onsdag, er det lite som tyder på at russere med gyldige papirer, nektes utreise.

Søndag formiddag snakket NTB med en ung russisk mann som hadde krysset grensa sammen med familien sin. Han sa at det er lang kø på russisk side, og anslo at de hadde ventet drøyt to timer i kø for å komme seg forbi kontrollpunktene på russisk side av grensa.