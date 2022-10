Jeg vet vi er privilegerte med å bo i en sørlandsidyll med kort vei til sjøen. I hvert fall 11 måneder i året. Den tolvte måneden – som skulle ha vært den beste, altså juli – er for meg blitt den verste. Det begynte med at vi så raust inviterte familie og venner til å komme på besøk i sommerferien. Etter hvert føler vi oss invaderte der de tydeligvis tar det for gitt at denne invitasjonen gjelder hvert år.

I sommer «måtte jeg på jobben» flere ganger, rett og slett for å få en pause fra vårt overfylte hjem. Min kone syns det i hovedsak er svært hyggelig med disse feriebesøkene, mens jeg kjenner på en økende motvilje og sinne. Vår ulike opplevelse av dette skaper derfor en konflikt oss to imellom, og jeg har bestemt meg for at noe må endres. Har dere noen tips?

Hilsen A.

Kjære A!

Det må være svært frustrerende at ens snillhet blir utnyttet. De feriebesøkende klarer tydeligvis ikke å sette seg inn i hvordan situasjonen oppleves for dere som huseiere. Jeg syns du har god grunn til å kjenne på motvilje og sinne når det blir tatt for gitt at den ene invitasjonen tolkes som gyldig for hver sommerferie. Og selv om de oppfatter det som en etablert tradisjon, er ikke dette ensbetydende med at alle er like tilfredse med hvordan dette gjennomføres.

Om dere ble spurt i forkant, kan det hende at måten det spørres på gjør det vanskelig å svare noe annet enn at «ja, selvfølgelig er dere velkomne i år også». Når du blir så sliten av dette at du må ty til en hvit løgn for å få pusterom i det som skulle være en avslappende ferie, er dette et viktig signal på at dere bør finne en endring. Jeg sier «dere» nettopp fordi her bør du og din kone sammen komme frem til hva som er en bra ferie for dere begge.

Del dine tanker og følelser med kona

Hvor godt er din kone kjent med hvordan du har hatt det i ferien? Det bør være første steg at du forteller henne dette, gjerne innledet med en mer generell gjensidig evaluering av sommerferien. Unngå å bebreide henne hvis du opplever at hun er den mest positive til sommergjestene.

Prøv å ta utgangspunkt i konkrete eksempler hun også kan gjenkjenne og del deretter dine reaksjoner, tanker og følelser. For eksempel «Da Åse og Svein kom med ungeflokken sin og ikke hadde kjøpt med noe mat og heller ikke hadde med seg sengetøy, virket det som at de forventet å bo på hotell med full forpleining. Jeg syns det var uomtenksomt, og jeg ble skuffet og sint. Hvordan reagerte du?»

Forhåpentligvis vil dere kunne utveksle slike erfaringer der det også er rom for at dere tenker og reagerer noe ulikt. Det er viktig at du er ærlig på din opplevelse og ditt behov for endring. Selv om det går fram at hun er mer positiv til disse besøkene enn deg, er det å håpe at din formidling gjør at dere kan møtes i en gjensidig forståelse.

Invitere til idémyldring

Etter at dere har delt erfaringene og reaksjonene med hvordan denne sommerferien ble, bør dere spørre dere selv og hverandre: Hva er det jeg og vi har behov for og ønsker for neste sommerferie? Kanskje vil dere foretrekke å bryte helt med tidligere tradisjon ved å reise vekk, alternativt å utarbeide noen ferieregler som skal gjelde de besøkende.

For eksempel at det forventes at de har med sengetøy, at de bidrar med innkjøp, matlaging og renhold, det innføres makslengde på dusjing, og at besøk er tidsbegrenset. En refererer her gjerne til at «fisk og gjester begynne å lukte etter tre dager», med andre ord bør gjester selv forstå at de må begrense lengden på besøket.

Selv om dere gjerne tenker at andres vaner og uvaner er bagateller som en bør være overbærende med, er dette likevel grunnlag for irritasjon der en kan reagere med å bli sur og lite omgjengelig. Hvis huset deres gir mulighet til at gjestene kan ordne seg selv i egen leilighet eller anneks vil det være lettere å trekke slike grenser.

Formidle disse endringene i god tid

Feriegjestene deres trenger å bli gjort kjent med endringene dere vil innføre i god tid. Fortell gjerne at selv om besøkene er hyggelige, blir dere også slitne. Dere trenger å ivareta egne behov og må ta noen grep for å få til ønsket endring. Dere trenger ikke å forklare dette veldig utførlig. Og det er heller ikke nødvendig å beklage hvis dette blir et problem for gjestene.

Gitt at du og kona kommer fram til en gjensidig forståelse kan dere også ta et felles ansvar for endring som er bra for dere. Og det tenker jeg er det viktigste.

Vennlig hilsen

Terje Tilden