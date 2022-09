Professor: Flere land har rett til å etterforske Nord Stream-lekkasjene

– Hvis etterforskningen blir ukoordinert, går alle og ødelegger for hverandre, sier jussprofessor Frederik Harhoff til danske Politiken.

For når etterforskningen av hva som skjedde i Østersjøen natt til mandag skal i gang, mener Harhoff at totalt fem land har krav på å bli med: Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Russland.

Gasslekkasjen skjedde i internasjonalt farvann, men i en såkalt eksklusiv økonomisk sone for både Danmark og Sverige, da det skjedde like ved den danske øya Bornholm. Dette gir juridisk myndighet til de to landene.

Likevel mener han at ettersom Nord Stream 1 og Nord Stream 2 er russiskeide, har Russland også rett til å etterforske lekkasjene. Det til tross for at det har blitt spekulert i at lekkasjen er forårsaket av sabotasje.

– De fem landene må finne ut hvordan etterforskningsarbeidet skal ledes og fordeles, sier Harhoff.

Både dansk og svensk politi opplyste onsdag at de hadde begynt etterforskning av saken.





