Kirkens Bymisjon i Bergen legger ned overnattingstilbud for hjemløse

– Dette er de aller mest marginaliserte og diskriminerte gruppene i Europa. Vi vet at mange er sårbare for utnyttelse, og at et overnattingstilbud har vært svært viktig. Det gjør at det sitter langt inne å ta en slik beslutning, sier Kristine Moskvil Thorsen, avdelingsleder for migrasjon i Kirkens Bymisjon, til Bergens Tidende.

Etter at leieavtalen med KFUK-KFUM gikk ut 31. mai, har det vært en midlertidig løsning i Blå Kors' lokaler i Årstad bydel. Siden man ikke har klart å finne et nytt, langsiktig alternativ, er det slutt 1. november.

Selv om Bergen kommune har bidratt med midler, vurderer Thorsen det som ikke bærekraftig å bruke en stor andel av bymisjonens midler på å drifte et slikt tilbud.

Men alt håp er ikke ute. Kommunen lover at et tilbud med akuttovernatting for bostedsløse skal være klart innen 1. november.

– Ingen skal sove på gaten i Bergen, sier sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG).

