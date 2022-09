Briter står ni timer i kø for å se dronning Elizabeths kiste

Kisten med den avdøde dronningen har siden onsdag ligget på en katafalk, drapert av monarkens flagg i den 900 år gamle salen i parlamentsbygningen. Mandag flyttes båren til Westminster Abbey for begravelsen.

Kisten ble onsdag trukket av hester gjennom Londons gater fra Buckingham Palace. Bak kanonlavetten med båren gikk kong Charles og den nærmeste familien. Kvelden etter var køen på minst ni timer. Da strakk den seg over en bro, langs sørsiden av Themsen og forbi Tower Bridge.

8 kilometer

Nyhetsbyrået DPA skriver at den torsdag kveld var knappe 8 kilometer lang. Men det er utplassert toaletter og drikkestasjoner, samt andre ting som gjør at folk synes ventingen er verdt det.

Britain Royals Prosesjon fra Buckingham Palace til Westminster Hall med dronning Elizabeths kiste onsdag. (Richard Heathcote/AP)

Doktorgradsstudenten Fiona Holloran forteller til DPA at hun brast i gråt da hun forlot Westminster Hall etter å ha tatt sitt farvel med dronningen.

– Det var veldig rørende å se stillheten rundt henne. Jeg ble litt overrasket over hvor mye det traff meg, sier 34-åringen, som sto i kø fra klokka 6.30 med en baby i bæresele.

– Det er så fint at alle bare får et øyeblikk for seg selv. Ingen presset på, fortsetter hun.

– Fredfylt

Amy Harris, som tok toget fra Birmingham til hovedstaden for å stille seg i kø rundt klokka 1, sier at atmosfæren i Westminster Hall tok pusten fra henne.

– Når du kan gå inn for å se på det og reflektere, det er så mektig – det å kunne vise sin respekt og aktelse på et så uforstyrret sted. Det er veldig fredfullt, sier hun.