Støre etter energimøte: – Vi har felles interesse av å komme på rett kurs

– Vi har felles interesser i å bidra til å komme på rett kurs. Dette har vært en nyttig oppdatering, sier Støre etter et møte med de største olje- og gasselskapene på norsk sokkel.

Norge har den siste tiden vært under press fra EU som ønsker tiltak for å få ned gassprisene. Støre har avvist makspris på gass, men har i stedet trukket fram muligheten for langtidskontrakter med gasselskapene. Dette ble diskutert på møtet.

– Vi har hatt et godt møte med de selskapene som selger gass fra norsk sokkel. Det er en god norsk tradisjon med løpende dialog og kontakt, men også når det er særlige situasjoner, som nå i Europa, sier han.

Han viser til at det tidligere var en ordning med lange, faste kontrakter, men at dette ble brutt opp fordi EU ønsket å handle gass til lavere priser i spotmarkedet. Med bortfallet av den russiske gassen er forutsetningene endret, men Støre sier at en nytt system med lange kontrakter ikke vil være en blåkopi av tidligere ordninger.

Støre sier at det tidligere varslede forslaget om at EU vil vurdere å innføre et pristak på gass, ikke er noe det nå jobbes videre med. Han viste til at han torsdag morgen hadde en samtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz hvor de snakket om utsiktene for å sikre landets energibehov til vinteren.

– Tyskland planlegger for en vinter uten gass fra Russland. De planlegger ut fra å få gass i rør fra Norge og LNG fra Norge, sier Støre.