Hvis lovforslaget blir vedtatt, «vil det ryste det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, og vil ha ekstremt alvorlige konsekvenser for fred og stabilitet over Taiwanstredet», sier talsperson i det kinesiske utenriksdepartementet Mao Ning.

Forholdet mellom USA og Kina tilspisset seg da toppolitikeren Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august. Kina reagerte kraftig på besøket og oppfattet det som en provokasjon fra USA.