Elizabeths begravelse utsetter operasjoner og stenger matutdelinger

– Flere helseregioner har oppfordret til at alle inngrep og kontroller som ikke haster, bør utsettes, deriblant proteseoperasjoner, øyeoperasjoner, svangerskapskontroller og kreftbehandling, skriver avisa The Independent.

Avisa viser til statistikk som anslår at 6,8 millioner briter venter på å få starte medisinsk behandling, hvorav over 350.000 har ventet over ett år.

Akutte timer og koronavaksinasjon fortsetter imidlertid som vanlig, og praksisen varierer fra sted til sted.

Dronning Elizabeth IIs død 8. september har nærmest sendt Storbritannia inn i en unntakstilstand. TV- og radiokanaler har endret sendeskjemaet sitt, dronningens bilde er å finne på en rekke steder, fotballkamper er avlyst, og begravelsesdagen mandag 19. september er en offentlig helligdag.

Det har også ført til at matutdelingssentraler flere steder i landet ventes å stenge dørene 19. september, skriver gratisavisa Metro. Den skotske avisa The National forteller om sterke reaksjoner på stengingen av matsentralene.

