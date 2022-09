Russiske styrker kan ha blitt lurt

De siste dagene har ukrainske regjeringsstyrker rykket fram i regionen Kharkiv. En rekke områder skal ha blitt gjenerobret, og mye tyder på at de russiske styrkene i Kharkiv ble tatt på senga.

I løpet av de siste ukene har imidlertid ukrainske myndigheter hevdet at de var i gang med en motoffensiv sør i landet, i regionen Kherson. Opplysningene ble gjengitt av medier i en rekke land, også av NTB og andre medier i Norge.

I helgen siterte den britiske avisa The Guardian en ukrainsk militær talsmann som sa at påstandene om en motoffensiv i sør ble framsatt for å lure russerne.

– Dette var en stor desinformasjons-operasjon, sa Taras Berezovets, talsperson for Bohun-brigaden i de ukrainske spesialstyrkene.

Han hevdet at operasjonen fikk russerne til å flytte utstyr – og at de deretter fikk panikk da det viste seg at motoffensiven kom i nordøst.

Ukrainske styrker skal imidlertid ha klart gjenerobre flere landsbyer i sør, selv om hovedinnsatsen har vært i Kharkiv-regionen.