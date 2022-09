Norge inngår nytt regnskogsamarbeid med Indonesia

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var mandag i Indonesias hovedstad Jakarta for å undertegne avtalen sammen med Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Baka.

– Indonesia er verdensledende i å redusere avskoging. Deres innsats og formidable resultater har global betydning i kampen mot klimaendringene. I tillegg er dette uvurderlig for å bevare natur og biologisk mangfold, sier Barth Eide i en pressemelding.

Tredje største

Indonesias regnskog er verdens tredje største. Ifølge indonesiske myndigheter har de lykkes med å redusere avskogingen med nærmere 90 prosent siden skogåret 2014/2015, noe som alene kan utgjøre flere hundre millioner tonn CO2 i reduserte utslipp.

Indonesia har også vedtatt en ambisiøs plan om å legge til rette for økonomisk vekst og samtidig redusere avskogingen slik at skogen årlig fjerner 140 millioner tonn CO2 mer enn utslippene fra industri, landbruk og gruvedrift. Det er nesten tre ganger så mye som Norges samlede utslipp i 2021.

Dersom de lykkes, vil dette medføre årlige utbetalinger fra Norge. Bistanden er imidlertid resultatbasert, noe som betyr at resultater må oppnås og bekreftes av en uavhengig tredjepart før utbetalingen skjer.

Skogåret 2016/2017 er allerede verifisert, noe som fører til en utbetaling på i alt 56 millioner dollar, om lag 550 millioner kroner, til Indonesia Environment Fund.

Hyller avtalen

Regnskogfondet er svært fornøyd med den nye avtalen.

– Dette er svært gode nyheter for regnskogen. Det er viktig at Indonesia belønnes for sitt imponerende arbeid for å redusere avskogingen, og den norske støtten vil forsterke innsatsen, sier generalsekretær Tørris Jæger.

Norge har samarbeidet med Indonesia om klima og skog siden 2010.

