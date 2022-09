Charles proklamert som konge i Skottland, Wales og Nord-Irland

Det britiske tronskiftet er en komplisert prosess med mange formelle ledd. Det er mange skritt som må tas før kong Charles lll formelt er konge i hele samvelderiket.

I Belfast ble det søndag ringt med kirkeklokker før opplesningen av proklameringen. Deretter ble det skutt salutt, og et militærorkester spilte den britiske nasjonalsangen – som nå heter «God Save the King».

Kunngjøringen ble også lest opp i Cardiff og Edinburgh, dagen etter at den først ble lest opp fra balkongen på St. James's Palace i London.

I tillegg er Charles blitt proklamert som konge i Canada, Australia og New Zealand, hvor den britiske monarken formelt fungerer som statsoverhode.

Proklamasjonen i Skottland skjedde samtidig som kisten med dronning Elizabeth var på vei fra Balmoral Castle til Edinburgh.