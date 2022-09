Ukrainas hær hevdar å ha framgang i nord, sør og aust

Den ukrainske hæren opplyste torsdag at den hadde gjenerobret territorium fra russiske styrker både i den nordøstlige regionen Kharkiv, i den østlige Donbas-regionen og i Sør-Ukraina.

– Ukrainske militære enheter har trengt 50 kilometer innenfor fiendens linjer, sa Oleksiy Gromov, en høytstående tjenestemann i de ukrainske væpnede styrkene.

– Under aktive operasjoner i Kharkiv-området har mer enn 20 bosetninger blitt frigjort, sa han videre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa onsdag at styrkene hans hadde gjenerobret flere bosetninger i Kharkiv-regionen, men uten å oppgi navn eller detaljer. Byen med samme navn – den nest største i Ukraina – har blitt regelmessig bombardert av russiske styrker, uten at de har klart å erobre den.

Gromov sa at Ukraina også gjennomfører en motoffensiv på sørfronten, blant annet mot den russisk-kontrollerte byen Kherson. Gromov sa at ukrainske styrker har rykket fram dypt forbi fiendens forsvarslinjer.

Ukraina hevder også at de har fremgang i den østlige Donbas-regionen, inkludert rundt Kramatorsk og Slavjansk. Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) har uttalt at den ukrainske offensiven i Kharkiv er overraskende, opportunistisk og veldig effektiv.