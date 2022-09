Prins Harry og hertuginne Meghan er på vei til Balmoral i Skottland for å være med dronning Elizabeth, bekrefter en talsperson for hertugparet.

De to har trukket seg vekk fra den britiske kongefamilien og bosatt seg i USA. De var i London for å delta på et veldedighetsarrangement, men reiser nå til Balmoral, melder Sky News.

Der er dronningen under medisinsk tilsyn etter at hennes leger sa de var bekymret for helsen hennes.