Dronning Elizabeth skal ligge på paradeseng i Edinburgh

Ifølge Sky News skal dronningen bringes til katedralen om rundt tre dager. I tillegg til at det er ventet at folk får slippe inn i katedralen mens dronningens båre står der, skal det holdes en minnegudstjeneste. Det er ventet at barna hennes vil våke over den døde dronningen.

Prest Calum MacLeod i katedralen hyllet dronningen som en «sterk og tro tjener» for landet og for Samveldet av nasjoner.

– Vi sender våre inderlige kondolanser til kongefamilien.

St. Giles-katedralen ligger langs Edinburghs paradegate, mellom borgen som kneiser over byen og den kongelige residensen Holyroodhouse.