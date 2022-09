Undersøkelse: De fleste europeere støtter sanksjonene mot Russland

Undersøkelsen viser at 47 prosent er helt enig i EUs sanksjoner mot Russland, mens 31 prosent er delvis enig.

EU har innført en rekke sanksjoner mot Russland siden landet invaderte Ukraina i februar. De innebærer blant annet restriksjoner på import av russisk kull, reiseforbud og at russiske midler i utlandet er blitt fryst.

Støtten til sanksjonene er lavest i Bulgaria hvor 46 prosent er helt eller delvis enige. Den er høyest i Portugal der sanksjonene støttes av hele 94 prosent, etterfulgt av Sverige og Danmark hvor 93 prosent støtter EU-sanksjonene.

Undersøkelsen viser også at 57 prosent er generelt fornøyd med EUs svar på Russlands krigføring, og 55 prosent er fornøyd med sine egne regjeringer.

I hele EU svarer nesten to av tre – eller 62 prosent – at krigen i Ukraina har skapt alvorlige økonomiske problemer for dem personlig. Andelen er størst på Kypros hvor 96 prosent svarer at krigen påvirker dem økonomisk, og lavest i Nederland hvor 33 prosent svarer det samme. 26.000 personer i alderen 15 år og oppover fra 27 EU-land har deltatt i undersøkelsen. Den ble gjennomført mellom juni og juli i år.