Russland setter folkeavstemning i Kherson «på vent»

Kherson og store deler av Zaporizjzja-regionen har siden begynnelsen av den russiske invasjonen vært under russisk kontroll. Innbyggerne er blitt tvunget til å bruke rubler, og områdene fungerer nå som en del av russisk økonomi.

I flere uker har de russisk-innsatte myndighetene snakket om å holde folkeavstemninger om hvorvidt områdene skal annekteres av Russland, slik Krim-halvøya ble i 2014.

Men en prorussisk tjenestemann, Kirill Stremousov, uttalte mandag at folkeavstemningen er satt på vent som følge av «alt som hender». Uttalelsen ble gitt til russisk rikskringkasting. Senere endret han utsagnet og sa at datoen ennå ikke er klar, men at folkeavstemningen kommer til å bli gjennomført uansett hva som skjer.

– Ingen kommer til å avlyse den, sier han i en video offentliggjort på Telegram.

De siste ukene har Ukraina iverksatt en motoffensiv i et forsøk på å gjenerobre Kherson og andre russiskokkuperte områder sør i landet. Ukrainske styrker hevder at de har gjenerobret enkelte landsbyer, og at de har angrepet og ødelagt flere strategiske mål.