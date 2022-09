Titusener demonstrerer mot Tsjekkias regjering

Politiet antar at 70.000 mennesker deltok i demonstrasjonen på den berømte Wenceslas-plassen i sentrum av Praha, og at protesten gikk fredelig for seg.

Blant arrangørene av protesten var det innvandringskritiske og populistiske Frihets- og direkte demokratipartiet og kommunistpartiet. De hevdet at regjeringen er mer opptatt av Ukraina enn landets egne borgere.

Demonstrantene krevde at den provestlige koalisjonsregjeringen til konservative Petr Fiala går av. De fordømte støtten til sanksjoner mot Russland for krigen i Ukraina og anklaget regjeringen for ikke å ha kontroll over økende energipriser.

De uttrykte også misnøye med Nato og EU og EUs planer om å redusere utslipp av drivhusgasser for å takle klimaendringene, og det var også slagord mot kampanjen for koronavaksinering og mot innvandrere.

Tsjekkia har tatt imot rundt 400.000 flyktninger fra Ukraina og gitt betydelig militær og humanitær støtte til det hærtatte landet.

Fiala sier at protesten var arrangert av prorussiske folk med ekstremistiske holdninger, i strid med Tsjekkias interesser, og at noen mennesker lytter til russisk propaganda og desinformasjon.