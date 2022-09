Regjeringen vil gjøre det lettere å si nei til privatskoler – nå skal saken på høring

FORSLAG: Regjeringen vil gi kommunene større muligheter til å si nei til privatskoler. Planen er å sende et lovforslag på høring i løpet av høsten. – Vi er svært bekymret for hvordan dette vil slå ut for våre skoler, sier generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.