Japans statsminister vil bryte bånd med omstridt kirkesamfunn

Det nyreligiøse kirkesamfunnet ble stiftet av Moon Sun-myung i 1954 og er også kjent som Enhetskirken og Moon-sekten.

Den mistenkte gjerningspersonen bak drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, som ble drept i juli, har sagt at bånd til kirkesamfunnet var bakgrunnen for drapet.

Siden har det blitt avdekket at flere regjeringsmedlemmer har nære bånd til Den forente familie. Tidligere i august måtte sju ministre fratre sine stillinger på grunn av bånd til sekten.

Kishida har beklaget for at regjeringens tillit er svekket på grunn av skandalen og for at han ikke kunne gi en god nok forklaring for hvorfor staten ikke kunne være vertskap for Abes begravelse.