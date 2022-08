Politiet ser på rasisme-sak mot imam på nytt

Noor Ahmad Noor, som var imam i Minhaj-ul-Quran-moskeen i Drammen, skrev blant annet dette på Facebook i 2019: «Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem».

Han ble anmeldt av en privatperson og Antirasistisk Senter for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling. Men politiet mente ytringene var innenfor ytringsfriheten og henla saken i mai.

Noor ble avskjediget fra moskeen etter at saken ble kjent i mediene i fjor høst. Han har beklaget ytringene.

Politiinspektør Dag Lyngås til Drammens Tidende sier politiet nå har bedt en ny jurist se på saken for å få en ny vurdering.

– Det blir en juridisk vurdering på om det er over grensen. Det er noen uttalelser som bør ses nærmere på, uten at jeg tar stilling til om hvorfor det er straffbart eller ikke, sier han.

Skjønner at folk blir krenket

Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».

– Jeg skjønner at noen blir krenket av dette, men vi skal ta en ny vurdering, sier politiinspektøren.

Han sier de er litt varslet at det vil komme en klage på henleggelsen.

– Så blant annet derfor har vi funnet at det er grunn til å se på dette en gang til.

Han legger til at statsadvokaten trolig vil få siste ord.

– Det er trolig at den endelige vurderingen til slutt blir gjort hos statsadvokaten når den tid kommer, sier Lyngås.

HAR REAGERT: – Hvis det skal være lov til å si at man bør drepe jøder, da kan man også si at man kan drepe eksempelvis svarte, sigøynere og muslimer. Derfor er dette så alvorlig, sier Lars Gule. (Geir Olsen/NTB)

Mistet jobben

Førsteamanuensis Lars Gule ved Oslo Met var en av mange som reagerte på henleggelsen.

– Hvis det skal være lov til å si at man bør drepe jøder, da kan man også si at man kan drepe eksempelvis svarte, sigøynere og muslimer. Derfor er dette så alvorlig. Det senker terskelen for hatefulle ytringer, har Gule tidligere sagt til Drammens Tidende.

Imamen har beklaget innleggene og fjernet dem, men mistet jobben i moskeen hvor han jobbet. Drammens Tidende skriver at de ikke har klart å få en kommentar fra Noor.

Imamen ble anmeldt for brudd på straffelovens paragraf 185 – hatefulle ytringer, som har en strafferamme på tre års fengsel.

