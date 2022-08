Paven sier uttalelser om Ukraina-krigen ikke er politiske

– Når det gjelder den store krigen i Ukraina, som ble startet av Russland, er den hellige fader Frans’ intervensjoner klare og utvetydige i å fordømme den som moralsk urettferdig, uakseptabel, barbarisk, meningsløs, motbydelig og vanhellig, heter det i en uttalelse fra Vatikanet tirsdag.

Paven sier han først og fremst vil fremme fred med sine uttalelser.

– Den hellige faders ord bør tolkes som en stemme som taler til forsvar for menneskeliv og verdiene knyttet til dette, ikke som et politisk standpunkt.

Siden krigen begynte har paven gjentatte ganger bedt partene om å inngå våpenhvile, men har blitt kritisert for at han ikke har nevnt Russland som krigførende part. I forrige uke ble han kritisert for å ha nevnt den likviderte nasjonalistiske aktivisten Darja Dugina under en tale om uskyldige ofre.