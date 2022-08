Kong Harald om krig og prisøkning: – Vi må stå sammen

– Med klimatrusler, krig i Europa og stor bekymring for økende kostnader kan det være lett å se litt mørkt på fremtiden, sa kong Harald da han talte til befolkningen i Sykkylven tirsdag ettermiddag.

Han pekte mot nettopp regionen han besøker denne uken som en nyttig inspirasjon:

– Vi må stå sammen og prøve å gi hverandre styrke til å møte utfordringene. Da trenger vi inspirasjon til ikke å gi oss – og det kan vi få her på Sunnmøre, sa han.

Kongeparet er på en tre dager lang fylkestur i Møre og Romsdal, hvor de besøker fem kommuner. Sykkylven kommune, som er kjent for møbelproduksjon, er stopp nummer to på turen.

I talen benyttet kongen også anledningen til et lite skråblikk på bygda han besøkte:

– Da dronningen og jeg kom seilende inn mot Sykkylven i ettermiddag, var det som om skuldrene senket seg litt. For det er ikke ofte vi ankommer et sted der noen av de største lokalkjendisene heter Stressless, Siesta og Svane. Da så i hvert fall jeg – jeg har ikke spurt dronningen – fram til et relativt avslappet kommunebesøk etter min smak, sa kongen, og viste til kjente stolmodeller fra nettopp Sykkylven.

Kommentaren vakte humring fra publikum.

– Samtidig er vi jo på Sunnmøre, og sunnmøringene er ikke mest kjent for å være veldig bedagelig anlagte, la han til.

