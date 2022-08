Eksperter: Russland brenner gass for millioner hver dag

Det norske analyseselskapet Rystad opplyser til BBC at Russland brenner store mengder gass i Portovaja like ved grensa til Finland. Det er der den omstridte Nord Stream-rørledningen som vanligvis frakter russisk gass til Europa, starter.

Ifølge Rystad brennes det gass for omtrent 10 millioner dollar hver dag. Gassen som brennes, er overskuddsgass som tidligere ble eksportert til Tyskland via rørledningen der kapasiteten nå er vesentlig redusert.

De første tegnene på den russiske gassbrenningen kom ifølge BBC tidligere i sommer da folk på finsk side av grensa så en stor flamme i horisonten. Forskere ser også unormal hete i anlegget, noe som trolig er fra gassbrenningen.

Gassbrenning gjøres vanligvis for tekniske eller sikkerhetsgrunner på gassanlegg, men skalaen dette skjer i overrasker ekspertene.

– Jeg har aldri sett et naturgassanlegg brenne så mye, sier Jessica McCarty, ekspert på satellittdata ved Miami University i Ohio.

Ifølge Mark Davis i gasselskapet Capterio er det trolig slik at gassen brennes i stedet for å stenge ned anlegget, som ville ha vært dyrt. Det skaper frykt for enorme klimautslipp, mens det også ses i sammenheng med priskrisen i Europa.

– Det kunne ikke ha vært et mer tydelig signal. Russland kan få ned energiprisene i morgen. Dette er gass som ellers ville ha blitt eksportert via Nord Stream 1 eller andre alternativer, sier Sindre Knutsson i Rystad.