Macron er den første franske presidenten som er født etter at Algerie ble selvstendig fra Frankrike. Torsdag innledet han et tre dager langt offisielt besøk i landet. Målet med turen er ifølge presidentens kontor «å legge grunnlaget for å gjenopprette og utvikle» det til tider vanskelige forholdet med den nordafrikanske staten.

Macron og hans følge, bestående blant andre sju ministre og en stor næringslivsdelegasjon, ble tatt imot på flyplassen i Alger av president Abdelmadjid Tebboune.

Macron la også ned krans ved monumentet som er viet ofrene for Algeries blodige uavhengighetskrig. Algerie var fransk koloni i 130 år før landet fikk sin uavhengighet i 1962, etter åtte års krig mot den franske kolonimakten.

Forholdet mellom Algerie og Frankrike har vært på bunnpunktet siden i fjor da Macron stilte spørsmål ved Algeries eksistens som nasjon før den franske okkupasjonen. Han anklaget også algeriske myndigheter for «hat mot Frankrike».

Som følge av uttalelsene, ble Algeries ambassadør til Frankrike kalt hjem. Samtidig fikk franske militærfly forbud mot i å fly gjennom algerisk luftrom.