UD bekrefter at norsk borger ble drept i terrorangrepet i Mogadishu

– UD kan bekrefte at en norsk borger er drept i terrorangrepet i Mogadishu. UD jobber nå med å få bekreftet opplysninger om ytterligere en norsk borger som skal være drept, og om eventuelle skadde norske borgere, sier kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i en pressemelding.

– Mange i Somalia og her i Norge har mistet noen de er glade i. Mine kondolanser og tanker går til alle som er berørt av dette brutale terrorangrepet. Dette er et angrep som også rammer det norsk-somaliske miljøet hardt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ifølge Tawfiiq Islamske senter i Oslo ble to nordmenn i 50-årene drept. Begge var medlemmer av moskeen, og de hadde bostedsadresse i Oslo, opplyste ledelsen til VG.

Politiet er i kontakt med pårørende i Norge. Norske borgere som er berørt av terrorangrepet, kan henvende seg til ambassaden i Kenya eller UDs døgnåpne senter.

Angripere fra den ytterliggående Islamistgruppa al-Shabaab tok fredag kveld kontroll over et hotell nær sentrum av Somalias hovedstad Mogadishu. Det tok somaliske styrker over 30 timer å få kontroll på situasjonen. Minst 21 mennesker ble drept og 117 såret i angrepet.