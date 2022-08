Terrorsiktede Matapour varetektsfengslet i fire nye uker

Matapour har samtykket til ytterligere fire ukers varetektsfengsling, hvorav de to første ukene i full isolasjon og med medieforbud, har hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, bekreftet overfor NTB. Mandag besluttet Oslo tingrett å fengsle ham i fire nye uker, skriver Nettavisen.

43-åringen er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt etter å ha skutt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.