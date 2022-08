Det var lørdag ettermiddag at bygget ble truffet av et større jordskred i den irakiske byen sør for hovedstaden Bagdad.

Søndag ble fire personer funnet døde i ruinene.

Redningsarbeidere har jobbet iherdig med å lete etter overlevende, og tre barn har blitt gravd fram, alle sammen i god behold.

Flere overlevende befinner seg fremdeles inne i ruinene, og redningsarbeidere har greid å sende ned oksygenflasker, i tillegg til mat og vann, gjennom de sammenraste bygningsrestene.