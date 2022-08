15-åring erkjenner straffskyld etter kjøpesenter-angrep i Malmö

15-åringen nektet først straffskyld, men dette har nå endret seg, opplyser guttens forsvarer, advokat Johan Fernvall, til Sveriges Radio.

– Han har i avhør påtatt seg ansvaret og erkjenner drap og drapsforsøk, sier Fernvall.

Det var fredag ettermiddag at det ble løsnet skudd på kjøpesenteret Emporia i Malmö. En 31 år gammel mann ble drept, mens en forbipasserende kvinne ble skadd. Den skadde kvinnen er bosatt i Norge, men er ikke norsk statsborger, ifølge flere svenske og norske aviser.

Politiet mener det er snakk om et gjengrelatert angrep og at det var den drepte mannen som var målet. Han skal ha vært en kjenning av politiet, og Expressen skriver at han var medlem av MC-gjengen Satudarah og ledet den lokale underavdelingen Assassin.

Den siktede 15-åringen har ikke fortalt noe om selve bakgrunnen for angrepet, opplyser forsvareren.