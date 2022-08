Rekordhøg tømmerpris

Samanlikna med andre kvartal i fjor var prisauken på 16 prosent, skriv Statistisk sentralbyrå.

I alt vart det hogge rett i underkant av 3 millionar kubikkmeter tømmer for sal mellom april og juni i år, som er omtrent det same som i tilsvarande kvartal i fjor.

Sagtømmerprisen for gran og furu var høvesvis 21 og 18 prosent høgare i andre kvartal i år enn i tilsvarande kvartal året før. Sagtømmer er tømmerstokkar som er lange, tjukke og rette nok til å kunne skjerast til plankar og bord. I gjennomsnitt fekk skogeigarane 653 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og 632 kroner per kubikkmeter for furutømmeret.

Samtidig vart det i andre kvartal eksportert 1,17 millionar kubikkmeter tømmer. Det er 160.000 kubikkmeter meir enn i same kvartal i fjor.