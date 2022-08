Nordea øker rentene på boliglån

– Vi har besluttet å heve rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, og at pengemarkedsrenten har fortsatt å stige gjennom sommeren, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge i en pressemelding.

Nordea er første bank ut med å heve rentene etter at styringsrenten gikk opp.

– Mange av våre kunder vil kunne tilpasse seg økte utgifter ved å endre eget forbruk. Kunder som opplever situasjonen ekstra utfordrende, anbefaler vi å ta kontakt med oss for råd, sier Marjamaa.

Norges Bank satt opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent torsdag. Det er ventet at styringsrenten vil bli satt opp ytterligere i september.