Blodig angrep mot marked i opprørskontrollert by i Nord-Syria

Byen er kontrollert av tyrkisk-støttede opprørere.

Både den syriske observatørgruppa SOHR og Hvite hjelmer melder om angrepet. Begge grupperingene er knyttet til den syriske opposisjonen.

SOHR oppgir at beskytningen kom fra et område i Aleppo-provinsen der syriske regjeringsstyrker er utplassert. Gruppa mener at angrepet er en hevn for det tyrkiske luftangrepet som nylig drepte minst 17 personer på en syrisk grensepost.

De drepte var syriske regjeringssoldater og kurdiske militssoldater som samarbeider om forsvaret av syrisk territorium.

Angrepet skal ha vært et svar på kurdisk beskytning mot stillinger på tyrkisk side av grensen.

Barn blant de drepte

Mens SOHR melder at minst 14 mennesker ble drept – blant dem fem barn – og over 38 såret, melder Hvite hjelmer, også kjent som Det syriske sivilforsvaret, at ni personer er drept og 28 såret.

Den kurdisk-dominerte og USA-støttede militsen Syriske demokratiske styrker (SDF), som spilte en viktig rolle i å nedkjempe IS, avviser all innblanding.

En korrespondent for nyhetsbyrået AFP opplyser at det lå kroppsdeler, grønnsaker og ødelagte kjerrer strødd på markedsplassen etter angrepet.

– Tyrkisk angrep mot skole

Fredag ble det også meldt om et tyrkisk luftangrep mot en FN-støttet spesialskole for jenter i en landsby i de kurdiskstyrte områdene nordøst i Syria. Ifølge SOHR ble fire barn drept og flere andre såret.

Også den kurdisk-syriske organisasjonen PYD melder om angrepet.

– Et tyrkisk okkupasjonsfly angrep en spesialskole for jenter som var under FN-beskyttelse i landsbyen Shmouka i Hasakah, noe som førte til at fire barn døde og elleve andre ble såret, skriver PYD på Twitter.

Siden 2016 har Tyrkia gjennomført tre store militæroperasjoner på syrisk side av grensen, og landet kontrollerer nå flere områder nord i Syria. Den siste tiden har situasjonen blitt mer anspent som følge av at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med en ny operasjon rettet mot kurdisk milits på syrisk side av grensen.