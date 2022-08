WHO anbefaler påfyll av koronavaksine for utsatte grupper

Den rådgivende gruppen mener at de meste sårbare i befolkningen bør få en fjerde vaksinedose.

– Vi gjør dette på grunnlag av observasjoner om avtagende immunitet, spesielt når det gjelder omikronvarianten, sier senior helserådgiver Joachim Hornbach.

WHO har allerede anbefalt at alle voksne skal få tilbud om en oppfriskningsdose fire til seks måneder etter den første runden med vaksinering, som besto av to doser. Organisasjonen understreker at tilbudet om fjerde dose kun bør gjelde den mest utsatte delen av befolkningen. Det gjelder blant annet eldre, folk med immunsvikt, gravide, og personer med ulike helsetilstander som diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og lungesykdom.