Utval skal sjå på samhandlinga mellom politiet og helsevesenet før Oslo-skytinga

Dette inneber kva vurderingar og førebyggjande arbeid som vart gjort opp mot gjerningspersonen. Utvalet skal vurdere i kva grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen dei hadde inntil tidspunktet for hendinga, kunne førebygd eller hindra hendinga, opplyser politiet i ei pressemelding.

Vidare skal utvalet gå gjennom den operative handteringa til politiet, inkludert samhandlinga mellom politiet, PST og andre relevante aktørar. Dette omfattar kommunikasjon ut mot befolkninga knytt til gjennomføring av arrangement i tida etter hendinga.

Det er politidirektøren og PST-sjefen som har vedteke at handteringa av masseskytinga i Oslo sentrum natt til 25. juni skal evaluerast. No er samansetninga av utvalet og mandat for arbeidet klart.

Utvalet skal leiast av førsteamanuensis Pia Jansen ved Forsvarets høgskole.