Strømløsningene satt løst da partilederne møttes i Arendal

– Vi må komme strømkundene til unnsetning. Det gjør vi med en strømstøtteordning, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sitt åpningsinnlegg under debatten, som ble avholdt under Arendalsuka torsdag kveld og sendt direkte på NRK.

Støre viste til at det er krig i Europa, noe som har snudd opp ned på mye. Senere ble han spurt om hvorfor regjeringen ikke vil innføre makspris på strøm.

– Hadde makspris vært løsningen, hadde jeg gått for det på dagen. Men jeg tror det er feil, sa statsministeren.

Han viste blant annet til at makspris vil bli dyrt og ramme sosialt urettferdig.

Moxnes: – Spinnvilt

Han ble angrepet hardt av Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som ønsker en makspris på strøm på 35 øre kilowattime ved at strømselskapene ikke får lov til å ta seg mer betalt.

– Dette systemet har spilt fullstendig fallitt, sa Moxnes.

Han innledet debatten med å påpeke at strøm som koster 12 øre å produsere per kilowattime, nå selges for 500 øre.

– Det er spinnvilt, det er ikke bærekraftig, sa han.

[ Når forlag pynter på anmeldernes dom: – Jeg tror alle kritikere har erfaring med dette ]

Håndsopprekning

Debatten startet med at programleder Fredrik Solvang ba dem som synes det var en tabbe å legge de to siste eksportkablene for strøm til Tyskland og England, om å rekke opp hånden.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-leder Sylvi Listhaug rakte opp hver sin hånd.

– Hadde vi visst det vi vet i dag, hadde vi aldri bygget disse kablene, sa Listhaug.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og KrF-leder Olaug Bollestad inntok en slags mellomposisjon ved å vifte med hendene sine.

Kirsti Bergstø (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Vedum ble utfordret på hva han egentlig mente og svarte blant annet følgende:

– Vi må ta mer nasjonal kontroll, derfor kan vi ikke bygge flere kabler nå. Selvfølgelig ville jeg ikke stemt for de kablene da, når jeg vet hva vi vet i dag, sa han.

[ Dette sier kirkeledere om økt sexpress blant tenåringsjenter ]

Solberg: – Kompliserte sammenhenger

Bollestad er opptatt av at man må sikre at det er nok vann i kraftmagasinene. Hun tok også til orde for makspris.

– Vi ønsker en 50 øres makspris. Vi ønsker en forutsigbarhet. Når vi snakker om støtte over 50 øre, er det faktisk en tilbakebetaling av noe av det vi har tjent inn på prisene som er, sa hun.

Høyre-leder Erna Solberg sier de høye strømprisene har en langt mer komplisert forklaring enn de to utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia.

Erna Solberg (H) (Ole Berg-Rusten/NPK)

– Ekspertene har regnet ut at de to nye utenlandskablene er omtrent 10 prosent av forklaringen på de høye strømprisene. Det er viktig å ikke gjøre kompliserte sammenhenger til enkle slutninger, sa Solberg i sitt åpningsinnlegg under partilederdebatten torsdag.

[ Mener Arendalsuka har et demokratisk problem som marginaliserer frilansere ]