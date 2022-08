Torsdag morgen meldte nødetatene at brannene i Valencia øst i Spania har sluttet å spre seg, og at de flere steder har lyktes med å slå ned flammene.

I alt tre branner i regionen har svidd av et område på rundt 210 kvadratkilometer. En av brannene, i Bejís nord i Valencia, førte til at et tog måtte stanse og deretter rygge ut av flammene. Flere passasjerer ble skadd da de fikk panikk og hoppet ut av toget.