Sjansen øker for omkamp mellom Biden og Trump

79-åringen Joe Biden er allerede USAs eldste sittende president gjennom tidende. Hvis han søker gjenvalg i 2024, er det en 81-åring som ber om å få sitte til han er 85.

Donald Trump vil være 78 år i 2024. Det har vært regnet som sannsynlig at han vil erklære seg som presidentkandidat. Nå mener mange det er bortimot sikkert at han stiller. FBI-aksjonen der store mengder dokumenter med høy sikkerhetsklarering ble beslaglagt i Trumps hjem i Florida, gjør det mulig for ham å framstille seg selv som en martyr.

– Jeg var allerede overbevist om at Donald Trump ville stille som presidentkandidat. Nå er jeg enda mer overbevist, sier den republikanske senatoren og nær støttespiller til Trump, Lindsey Graham, til Fox News.

Dette blir virkelig skittent

Donald Trumps konstante, men feilaktige påstander om at han vant valget i 2020, og de stadig sterkere bevisene på at han forsøkte å gjennomføre et statskupp 6. januar i fjor, tyder på at omkampen kan bli stygg.

– Hvis du syntes Trump drev skitten valgkamp i 2016 og 2020, har du ikke sett noe av hva som kan komme, sier historieprofessor Allan Lichtman. Han er en ledende autoritet på amerikanske presidentvalg.

Aksjonen mot Trumps hjem kan slå begge veier. Joe Biden kan nå hevde at den mektigste mannen i det republikanske partiet henger i stroppen. Trump sliter ikke bare med FBI på ransaking i hans eget hjem, men også etterforskninger der han beskyldes for alt fra å planlegge statskupp via svindel med pengebidrag fra egne tilhengere til anklager om voldtekt.

Demokratene tør nå drømme om at de kan unngå å miste flertallet i Kongressen i mellomvalget i november. De tør kanskje håpe på en overraskelsesseier.

– Trump er som en dose steroider for demokratene, sier Jim Kessler ved den demokratiske tenketanken Third Way.

En lederartikkel i konservative og republikansk-støttende Wall Street Journal oppfordrer republikanere til å gjøre valget til en folkeavstemning om Joe Bidens to første år. «Demokratene foretrekker å snakke om Donald Trump fram til november, eller egentlig til evig tid», skriver avisen.

FBI-raidet gull verdt for Trump

Men den nye situasjonen er også fordelaktig for Donald Trump. Han dominerer igjen nasjonens bevissthet, mens hans inderlige tilhengere har fått en ny konspirasjonsteori til å yngle. Dokumentbeslagene i Mar-a-Lago har ildnet opp sosiale medier med oppfordringer om å væpne seg og gjøre seg klar for den andre amerikanske borgerkrigen.

– Donald Trump har 100 millioner dollar (970 millioner kroner)) i sin politiske krigskiste. Men han har også noe som er mye mer verdt enn det; en pågående FBI-etterforskning mot seg, skriver Richard Lowry, redaktør for det konservative tidsskriftet National Review.

Trump må åpne ballet

Den republikanske strategen John Thomas ser for seg en parademarsj mot presidentkandidaturet for Donald Trump – hvis han vil.

– Jeg kan ikke se annet enn at Donald Trump blir presidentkandidat for republikanerne, hvis han vil. Det vil bli en kroningsseremoni, sier Thomas.

Andre røster mener at dersom Trump går inn i racet, vil det trigge Joe Biden inderlig og kanskje sette en stopper for alle tanker han måtte ha for å trå til side for en yngre kandidat i 2024.

– Det er Trump som må ta det første avgjørende skrittet. Jeg tror Biden venter og ser om Trump stiller som presidentkandidat. Jeg tror også Biden vil være rask til å følge Trump, sier samfunnsviteren Lara Brown.