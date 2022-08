Russland avviser demilitarisert sone rundt atomkraftverk

Planen er uakseptabel fordi den ville gjøre kraftverket enda mer utsatt for angrep, sier en talsmann for det russiske utenriksdepartementet.

I stedet venter Russland at eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kommer for å inspisere sikkerheten ved anlegget, som er Europas største atomkraftverk. Det har imidlertid vært uenighet mellom Ukraina og Russland om hvilken rute ekspertene skal følge for å komme fram.

Det er stadig skyting og angrep rundt kraftverket, noe Russland og Ukraina beskylder hverandre for.

Torsdag krevde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at FN tar ansvar for sikkerheten rundt kraftverket og sørger for at det demilitariseres og frigjøres fra russisk okkupasjon. Han anklaget igjen Russland for å skyte mot kraftverket med overlegg.

Spenningen rundt kraftverket har utløst frykt internasjonalt for en kjernefysisk katastrofe om ting går galt, og situasjonen var et viktig tema da Zelenskyj møtte FNs generalsekretær António Guterres og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Lviv torsdag.