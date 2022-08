Folketallet i Norge øker, men fødselstallene faller

Ved utgangen av kvartalet var folketallet i Norge på 5.455.600 personer, ifølge befolkningsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.

Det har ikke vært befolkningsvekst over 10.000 i løpet av et kvartal i Norge siden 2017, eller over 15.000 siden 2011, ifølge statistikkbyrået.

– Tallene er uvanlige, men ikke uventede på grunn av krigen i Ukraina og flyktningene derfra, sier SSB-rådgiver Magnus Haug i SSB i en pressemelding.

Samtidig har fruktbarhetstallene igjen snudd. Både årets første og andre kvartal viser at det igjen er fallende fødselstall i Norge. I andre kvartal ble det født 13.000 barn i Norge, det laveste tallet for et andrekvartal i Norge i løpet av de 25 årene SSB har ført kvartalsstatistikk for dette.