Nordmenns kryptoformuer steg betraktelig i fjor

– Det har vært en god vekst i antall personer som eier kryptovaluta, men fortsatt er det mange som ikke rapporterer sine verdier, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Sammenlignet med tidligere år oppgir langt flere personer at de eier kryptovaluta. I tillegg har inntekt, formue og fradrag fra kryptovaluta økt kraftig. Foreløpige tall fra skattemeldingen 2021 viser at antallet som eier kryptovaluta økte med 25.551 personer i fjor.

Krypto-inntekter økte

I tillegg har rapportert inntekt fra kryptoverdier økt fra 1 milliard til 8,8 milliarder kroner fra 2020 til 2021, og rapportert kryptoformue har økt fra 8 milliarder kroner til 20 milliarder kroner.

Det ble også rapportert om en kraftig økning i fradrag relatert til kryptoverdier på 3,4 milliarder kroner.

Rapporteringsplikt

Nå vil Skatteetaten innføre et regelverk som gir plikt for tilbydere av vekslingstjenester for kryptoverdier å rapportere om transaksjoner og eiere.

– Husk at kryptoverdier ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, du må selv passe på å opplyse om disse verdiene. Hvis du har glemt å opplyse om kryptoverdier, så kan du selv endre skattemeldingen din inntil tre år tilbake i tid uten å risikere tilleggsskatt, sier Funnemark.

– Denne muligheten til å frivillig rette tidligere opplysninger har du ikke dersom Skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak eller har mottatt opplysninger om dine kryptoverdier fra andre, avslutter hun.