Cheney skulle drive valgkamp i Wyoming, USAs minst folkerike delstat. Men der har hun nesten ikke vært, på grunn av drapstrusler mot henne.

Dessuten er hun ikke velkommen på republikanske valgmøter i delstaten.

Også fordi hun har hatt andre ting å gjøre.

– Det store sviket

Kongressrepresentant Liz Cheney har vært opptatt med kongresshøringene etter angrepet 6.januar 2021. Det er hun som i time etter time har ledet utspørringene, som den ene av kun to republikanere som er med i granskingskomiteen.

Hun er én av bare ti republikanere i Representantenes hus som stemte for at Donald Trump skulle stilles for riksrett etter angrepet 6. januar.

– En amerikansk president har aldri før stått bak et så stort svik mot grunnloven, uttalte hun da.

Og: – Presidenten kalte sammen denne mobben, samlet den og tente flammen bak dette angrepet. Alt som fulgte, var det han som sto bak. Ingenting av dette ville skjedd uten presidenten.

For dette blir hun sett på som en forræder av svorne Trump-tilhengere. De vil hive henne ut, og hun har mistet lederverv i partiet.

[ Bøker blir fjernet fra skolebibliotek, lærere mister jobben, slåsskamp på skolemøter. Den amerikanske kulturkampen utkjempes på skolene. ]

Liz Cheney er den konservative stemmen som har vært aller tydeligst mot Trump, og har stått i det. Derfor er valget tirsdag møtt med stor interesse, selv om alle «vet» at hun kommer til å tape stort mot Harriet Hageman, som Trump har gitt sin støtte til.

Da blir det Harriet Hageman som stiller i mellomvalget i november. Trump har støttet henne.

KAMP: «Dropp Liz» står det utenfor Wyomings hovedstad Cheyenne. Liz Cheney kjemper mot Harriet Hageman i primærvalget. Hageman ser ut til å vinne stort. (Thomas Peipert/AP)

Pappa: – Han er en feiging

I forrige uke kunne borgerne i «cowboystaten» – her finnes de største gårdene i USA – se valgkampreklamen med tidligere visepresident Dick Cheney på fjernsyn. President George W. Bush sin nestkommanderende fra 2001 til 2009, satt med cowboyhatt og fleece-skjorte og sa at Trump var en feiging, og at han representerer den største trusselen i USAs historie.

Han er faren til Liz, og hun har også kjøpt tid på Fox News for å vise reklamen.

Kampen mot Trump er en familiesak.

– Klar til tap

I fjor vedtok det republikanske partiet i Wyoming å ekskludere henne. For du legger deg ikke ut mot Donald Trump ustraffet. Her stemte hele 70 prosent på ham i 2020.

– Liz Cheney er klar til å tape, men hun er ikke klar til å gi seg, skriver New York Times.

Hun har bedt demokratene i staten om hjelp, at de endrer partitilhørighet i forbindelse med valget. Da har de rett til å stemme i det republikanske primærvalget. Fra januar er det registrert over 10.000 nye medlemmer, og demokratene har mistet seks-syv tusen, skriver The Guardian.

Men om sjansene hennes til å vinne, skriver politisk kommentator og forfatter Jonathan Martin: – Hun kunne like gjerne bedt rancherne bli veganere.

Altså: Null sjans.

Da The Guardian besøkte hovedstaden Cheyenne, mente republikanske velgere at hun gjør alt dette for å bli den første «kvinne-presidenten», som kildene kalte det, at hun bryr seg om Washington, ikke Wyoming.

[ – Jeg forstod ikke hvor modige foreldrene mine var ]

Hauk med våpen

Men å kjempe mot Donald Trump er ikke det samme som å være liberal. Liz Cheney er svært konservativ, en hauk i utenrikspolitiske spørsmål, «pro-life» i abortdebatten og i mot strengere våpenlover. Få ville trodd det de så for et tiår siden, da hun jevnlig gjestet tv-kanalen Fox News, sterkt kritisk til daværende president Barack Obama.

Trump Republicans VENNER: Liz Cheney stemte for så godt som alle Trumps forslag. Her fra det ovale kontor i 2019. (Patrick Semansky/AP)

I Kongressen stemte hun med Donald Trump 92,9 prosent av gangene. I 2014 tok hun til orde mot ekteskap for homofile, som førte til en offentlig konflikt med søsteren, som er gift med en kvinne. Liz Cheney sa i fjor at hun angrer på dette.

I november står mellomvalget for tur. Det vil fortelle mye om hvor velgerne beveger seg to år etter - og ikke minst to år før – neste presidentvalg.

Hva historiebøkene vil skrive om Liz Cheney, vet vi ikke ennå. Men uansett vil det stå at hun var den republikanske partitoppen som sto opp mot Donald Trump, i motsetning til sine kolleger.

Liz Cheney vet hva hun kommer til å tape og at det å være «fornuftens stemme» og kjempe mot Trump, vil koste henne en politisk karriere. Eller skape en helt ny.