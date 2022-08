Rushdies angriper forandret seg etter familiebesøk i Libanon, sier moren

Silvana Fardos – som er født i Libanon, men bor i New Jersey – beskriver den 24 år gamle sønnen, Hadi Matar, som humørsyk og innadvendt og sier han ble mer opphengt i islam etter at han besøkte faren sin i Libanon.

– En gang diskuterte han med meg og spurte hvorfor jeg hadde oppfordret ham til å ta utdanning i stedet for å konsentrere seg om religionen. Han var sint fordi jeg ikke introduserte ham for islam da han var liten, sier Fardos i et intervju med den britiske tabloidavisen Daily Mail.

Fikk sjokk

Matar ble pågrepet umiddelbart etter angrepet på Salman Rushdie, som ble knivstukket rundt ti ganger idet han skulle holde et foredrag fredag. I et fengslingsmøte dagen etter nektet 24-åringen straffskyld for drapsforsøk på den britiske forfatteren.

Fardos sier hun fikk sjokk da en av hennes 14 år gamle tvillingdøtre fortalte at det føderale politiet FBI hadde kommet til familiens hjem og sa at Matar var ansvarlig på angrepet på 75 år gamle Rushdie.

– Jeg kan bare ikke tro at han var i stand til å gjøre noe sånt. Han var veldig rolig, alle likte ham, sier moren.

Forandret seg

Hun forteller at sønnen forandret seg veldig etter reisen til Libanon.

– Jeg forventet at han skulle komme tilbake med ny motivasjon – til å fullføre skolen, studere og skaffe seg jobb. I stedet låste han seg inne i kjelleren. Jeg kan ikke si så mye om livet hans etter det; han isolerte seg fra meg i 2018, sier hun og forteller at sønnen sov om dagen og var våken om natten.

Fardos selv er født muslim, men er ikke religiøs og er ikke interessert i politikk. Hun hadde aldri engang hørt om Rushdie.

– Jeg ante ikke at sønnen min hadde lest boken hans.

Matar selv er født i USA og vokste opp i California. Begge foreldrene er opprinnelig fra Libanon, og da de ble skilt i 2004, flyttet faren tilbake til hjemlandet.

