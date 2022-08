India og Pakistan feirer 75 års uavhengighet

– Ser vi selv den minste ting som kan knyttes til kolonialisme rundt oss, må vi bli kvitt det, sa Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi i en nesten halvannen time lang tale fra Det røde fortet i New Delhi på uavhengighetsdagen mandag.

– Alle indere, alle regjeringer, alle deler av samfunnet har et ansvar for at India blir selvhjulpent, la han til etter en salutt fra 21 indiskbygde haubitskanoner.

Masseflukt og massakrer

Delingen av det som tidligere ble kalt juvelen i den britiske kronen, innebar i 1947 en av de største folkeforflytninger noensinne. Nær 12 millioner mennesker la ut på vandring, hinduer og sikher fra Pakistan østover, og muslimer fra India vestover.

Delingen utløste voldelige sammenstøt mellom medlemmer av de ulike folkegruppene og massakrer der minst 1 million mennesker ble drept, der titusenvis av kvinner ble voldtatt, og utallige ble lemlestet.

Kashmir og Bangladesh

Mens India endte med 90 prosent av alle fabrikkene i kolonien, satt Pakistan igjen med de største jordbruksområdene. Hvem som skulle få eierskap til Kashmir, har de to landene hittil utkjempet tre kriger om. Underveis har begge landene utviklet atomvåpen.

24 år etter delingen endte det også med nye massakrer da daværende Øst-Pakistan, støttet av India og Sovjetunionen gikk til krig og ble til Bangladesh.

Vekst og problemer

Indias befolkning har i løpet av 75 års uavhengighet vokst fra 340 millioner til 1,4 milliarder, og landet er nå i ferd med å passere Kina som verdens mest folkerike.

India er også en teknologisk stormakt og en av verdens største og raskest voksende økonomier, men herjes fortsatt av sekterisk vold som går hardest ut over landets 200 millioner muslimer, og som dagens hindunasjonalistiske regjering siden Modi kom til makten i 2014 beskyldes for å ha fyrt opp under.

Samtidig blir kvinner marginalisert, og ofrene for seksuelle overgrep er mange. Hinduenes kastesystem innebærer massiv undertrykkelse av hundrevis av millioner mennesker, og Indias klimautslipp har vokst til å bli de tredje største i verden.

Pakistansk feiring

Pakistan, som feiret sin uavhengighet søndag, har også sitt å stri med. Landets ledelse anklages for å støtte opprørere som for over 30 år siden innledet et væpnet opprør i den indiskkontrollerte delen av Kashmir, men sliter selv med å få kontroll over Taliban-opprørere langs grensa mot Afghanistan.

Bruddene på menneskerettighetene er massive også i Pakistan, og pakistansk politikk kan med få ord betegnes som heller kaotisk.

Søndag feiret millioner av pakistanere uavhengigheten fra britene med fest i gatene, flagg og fyrverkeri, og en rekke offisielle seremonier landet over.

Statsminister Shehbaz Sharif lovet i sin tale å gjøre Pakistan til en økonomisk stormakt og oppfordret alle partier til å samarbeide for å nå denne visjonen, et heller utopisk ønske i dagens politiske situasjon.

– Om vi kan bli en atommakt, så kan vi også ble en økonomisk makt, men da må vi strebe dag og natt, sa Sharif i sin tale.