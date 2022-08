Vebjørn Selbekk om Rushdie-angrepet: – Symboltungt angrep på ytringsfriheten

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk forteller til Vårt Land at han kjenner på en dyp sorg og forferdelse over hendelsen.

– At en person som i så mange år, selv i det fjerde tiåret etter at truslene ble fremmet, har levd med alvorlige trusler mot livet sitt, og under fatwa, ikke kan leve i trygghet, er forferdelige å tenke på, sier han.

Selbekk har selv levd med politibeskyttelse etter at han ble truet på livet i kjølvannet av karikaturstriden i 2006. Som redaktør i Magazinet besluttet han å publisere flere omstridte karikaturer av profeten Muhammed, som tidligere hadde stått på trykk den danske avisen Jyllands-Posten.

– Symboltungt angrep på ytringsfriheten

– Vi vet ikke om motivet, men det er nærliggende å tro at det har noe med Sataniske vers å gjøre. Da er det et symboltungt angrep på ytringsfriheten, sier han.

YTRINGSFRIHET: Vebjørn Selbekk er journalist, redaktør og forfatter av flere bøker. Han har markert seg som en engasjert samfunnsdebattant og mottok i 2015 Fritt Ords Honnør. (Carina Johansen/NTB)

Selbekk har markert seg som en engasjert samfunnsdebattant og mottok i 2015 Fritt Ords Honnør.

– Hva forteller hendelsen om ytringsfrihetens kår?

– Hvis det er et slik type angrep som det er nærliggende å tro at det er, er dette et miljø som ikke glemmer, men som tar tiden til hjelp og gjør alvor av sine trusler til slutt, sier han og legger til:

– Vi var inne i en periode hvor man trodde karikaturstriden og tiden rundt Sataniske vers tilhørte fortiden, men nå blir vi minnet på at det fortsatt er en pågående verdikamp.

Også statsminister Jonas Gahr Støre twitrer sin medfølelse:

«Rystende å høre om angrepet på Salman Rushdie. Uklart motiv, men uansett et angrep som vil leses inn i debatten om religionskritikk og ytringsfrihet, der Rushdie har vært en viktig stemme gjennom tiår. Mine tanker er hos Rushdie og hans nærmeste, måtte det gå bra med ham!»

Rystende å høre om angrepet på Salman Rushdie. Uklart motiv, men uansett et angrep som vil leses inn i debatten om religionskritikk og ytringsfrihet, der Rushdie har vært en viktig stemme gjennom tiår. Mine tanker er hos Rushdie og hans nærmeste, måtte det gå bra med ham! — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) August 12, 2022

Forleggeren er sjokkert

– Jeg er sjokkert, men vet foreløpig ikke mer enn det som står i mediene. Jeg håper bare det går bra med han, og at det ikke er alvorlig, sier William Nygaard på telefon til NTB.

– Det er tøft å få meldinger om vold, særlig når det gjelder personer som står deg nært.

En journalist fra nyhetsbyrået AP var vitne til at en mann stormet scenen og begynte å slå eller stikke den 75 år gamle britiske forfatteren, idet Rushdie ble introdusert.

Gunnar Sønstebys Pris FORLEGGEREN: – Jeg er sjokkert, men vet foreløpig ikke mer enn det som står i mediene, sier forlegger og venn William Nygaard. (Heiko Junge/NTB)

– Betydd mye

– Rusdie har betalt en høy pris. Han er en ledende forfatter som har betydd enormt mye for litteraturen, og han har funnet et godt liv i USA. Derfor er det dobbelt så tragisk dersom dette viser seg å faktisk være et attentat, avslutter Nygaard.

Nygaard var forlegger for Rushdie i Norge, og ble selv skutt i et attentat i 1993. Nygaard overlevde attentatet, som de fleste kobler til utgivelsen av «Sataniske vers» på norsk.

Urovekkende

Styreleder i norsk PEN Kjersti Løken Stavrum understreker at hun ikke vet mye om saken, men at dette er veldig urovekkende nyheter.

– Det er lenge siden han og boken har vært oppe i det globale nyhetsbildet. Jeg hadde håpet han kunne slippe dette, sier hun til TV 2.

– Historien Rushdie er jo fortsatt en historie vi forteller i tilknytning til spørsmålet om ytringsfrihet og hvilken pris noen må betale.

– Det er utrolig sterkt og trist å høre at Salman Rushdie er blitt angrepet, sier direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, til kanalen.

– Over 30 år etter publiseringen av «Sataniske vers» kan den fremdeles utløse hat og terror fra krefter som vil lukke det åpne samfunnet vi har.

Ut av det blå

– Dette kom opp av intet, sier Mohammad Fazlhashemi til Vårt Land.

Han er professor i islamsk teologi og filosofi ved Uppsala universitet, og vokste opp i Iran før han flyttet til Sverige som 16-åring.

Fazlhashemi tror at dette er en isolert hendelse.

– Dette er et ikke-spørsmål hos muslimer. Jeg kan ikke tenke meg at det er en frisk person som har gjort dette, sier han.

KONTEKST: – Hvis man ikke vet bakgrunnen, da har man mistet hele poenget, sier Mohammad Hazlhashemi. (Uppsala universitet)

Mangler historisk forståelse

Hvis gjerningsmannen har latt seg inspirere av fatwaen, har han ikke forstått bakgrunnen og konteksten, forteller Mohammad Fazlhashemi.

– Man har gjort seg skyldig, ikke bare i noe kriminelt, men også i å bli dratt inn i et maktpolitisk spill, sier Fazlhashemi.

Han forklarer at utgangspunktet for fatwaen mot Rushdie kom fra en gruppe muslimer i Bradford i England. Boken Sataniske vers hadde ikke i utgangspunktet fått store reaksjoner i Iran, men gruppen dro til landet for å overbevise myndighetene om at boken var problematisk.

– Man må ikke glemme at det hadde gått ti år siden revolusjonen. Det var en revolusjon man hadde knyttet veldig mange store forhåpninger til, sier han.

Løfter og idealer etter revolusjonen hadde ikke gått i oppfyllelse. Fazlhashemi sier at myndighetene trengte en avsporing fra egne politiske problemer. De støttet dermed en fatwa mot Salman Rushdie i 1989.

– Hvis man ikke vet denne bakgrunnen, da har man mistet hele poenget.

I 1999 tok Iran avstand fra idéen om at Rushdie skulle straffes med vold.

– Hos vanlige folk i Iran tror jeg ikke det er noen som går og tenker på Rushdie. Det er så langt tilbake i tid, sier Fazlhashemi.

I verste fall revitaliserer voldelig islamisme

– At dette har skjedd, er en slags PR-messig seier for de mørke kreftene som ikke vil ytringsfriheten til livs. Man får bare håpe at dette går bra, og at de har tatt gjerningsmannen levende så man får vite om motivasjonen, sier VG-kommentator Anders Giæver i en live-video på VGTV.

– I verste fall kan en sånn episode revitalisere den voldelig islamismen, men det er kanskje å håpe at det er kommet nye generasjoner som ser hvilken fåfengt vei dette er å kjempe på, sier kommentatoren til VGTV.

Forfattere og journalister reagerer

Flere forfattere, kjendiser og journalister har delt sine reaksjoner for Salman Rushdie.

Stephen King twitret: «Jeg håper Salman Rushdie klarer seg.»

I hope Salman Rushdie is okay. — Stephen King (@StephenKing) August 12, 2022

Suzanne Nossel, administrerende direktør i PEN America, en ideell organisasjon som jobber for å forsvare ytringsfriheten gjennom litteratur, ga ut en uttalelse på Twitter, hvor hun skrev :

«PEN America er opprørt av sjokk og redsel om et brutalt, overlagt angrep på vår tidligere president og trofast allierte, Salman Rushdie … Vi kan ikke tenke oss noen sammenlignbar hendelse med et offentlig voldelig angrep på en litterær forfatter på amerikansk jord.»