USA vil legge fram «ambisiøst veikart» for forholdet til Taiwan

Varselet om den nye Taiwan-planen kommer i kjølvannet av en tilspissing av forholdet mellom USA og Kina om øya øst for det kinesiske fastlandet.

– Administrasjonen vil fortsette å styrke våre bånd til Taiwan, blant annet ved å fortsette å fremme de økonomiske forbindelsene og handelsforbindelsen, sier Kurt Campbell, som er Asia- og Stillehavskoordinator ved Det hvite hus og en av president Joe Bidens rådgivere.

– Vi utvikler for eksempel et ambisiøst veikart for handelssamtaler, som vi planlegger å kunngjøre i løpet av de nærmeste dagene, sier Campbell.