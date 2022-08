Trump etterforskes for mulige brudd på spionasjeloven

De mulige lovbruddene gjelder ulovlig tilbakeholding av sensitive dokumenter, viser ransakingsordren, som ble frigitt av dommer Bruce Reinhart fredag. Det var Reinhart som utstedte ordren, på begjæring fra justisdepartementet.

Justisminister Merrick Garland hadde godkjent at hans folk ba om å få ransake luksuseiendommen Mar-a-Lago.

Ingen detaljer om innhold

En kvittering for beslagene viser at FBI fant elleve sett med dokumenter som var markert som topphemmelige. De skulle dermed bare være tilgjengelige i spesielle offentlige bygg, ifølge Wall Street Journal. En liste over beslagene viser at FBI tok rundt 20 esker med gjenstander, fotoalbum og en håndskrevet lapp fra Mar-a-Lago.

De frigitte rettsdokumentene gir ingen spesifikke detaljer om de beslaglagte dokumentene eller hva slags informasjon de inneholdt.

Trump mener han er utsatt for en heksejakt, som foreløpig toppet seg da de føderale agentene slo til mot Mar-a-Lago. De var på jakt etter graderte dokumenter Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus, men ikke har levert tilbake. Den tidligere presidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt alle var avgradert, og han sier han ville overlevert dem til justisdepartementet dersom de hadde bedt om det.

Offentlig interesse

Torsdag sa justisminister Garland at han på grunn av den store offentlige interessen rundt saken ville be retten frigi ransakingsordren og kvitteringen for beslagene.

Senere krevde Trump at ransakingsordren skulle offentliggjøres så raskt som mulig. Da fristen for å komme med innsigelser gikk ut fredag kveld norsk tid, opplyste justisdepartementet at den tidligere presidentens advokater ikke ville motsette seg offentliggjøring.

Ifølge Washington Post var ransakingen basert på en berettiget mistanke om at Trump satt på graderte dokumenter om atomvåpen.