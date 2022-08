Forfatter Salman Rushdie angrepet på scenen

Saken oppdateres.

Salman Rushdie, forfatteren som i tiår har levd med drapstrusler på grunn av forfatterskapet sitt, ble fredag angrepet da han skulle holde et foredrag i New York, ifølge Associated Press.

En reporter fra AP skal ha sett en mann storme scenen ved Chautauqua Institution og overfalle Rushdie mens han ble introduser, ifølge nettsiden. Mannen skal ha blitt holdt tilbake, og Rushdie segnet om på bakken.

Ifølge BBC skal Salman Rushdie ha blitt stukket i halsen, og er fløyet til sykehus, opplyser politiet.

Rushdie ble raskt omringet av en liten gruppe mennesker som holdt beina hans oppe, antakelig for å sende mer blod til brystet hans, skriver AP.

Tilstanden hans er foreløpig ikke kjent.

Den 75 år gamle indiskfødte britiske forfatteren har levd med politibeskyttelse og med trusler hengende over seg siden han skrev boken Sataniske vers på 1980-tallet. Etter utgivelsen utestedte Irans øverste leder en fatwa med en dødsdom mot forfatteren.

Skjermen bak scenen, hvor Rushdie får behandling, har fått blodflekker etter angrepet. (Joshua Goodman/AP)

Sataniske vers har vært forbudt i Iran siden 1988 og anses av en del muslimer for å være blasfemisk. Et år senere utstedte Irans avdøde leder Ayatollah Ruhollah Khomeini en fatwa, som krever Rushdies død.

Iran har også tilbudt over 3 millioner dollar i belønning for alle som dreper Rushdie, ifølge AP.

– Sjokk

I Norge ble Rushdies forlegger, William Nygaard, skutt i et attentat i 1993. Nygaard overlevde attentatet, som de fleste kobler til utgivelsen av Sataniske vers på norsk.

Forlegger Nygaard forteller til VG etter angrepet:

– Jeg vet lite, jeg vet bare at han har blitt angrepet, sier Nygaard til avisa.

– Jeg håper selvfølgelig at det går bra med ham. Det er et sjokk at han blir angrepet. Man kan bare spekulere i det som ligger bak, sier han til VG.

---

Salman Rushdie

Salman Rushdie er en britisk forfatter av indisk opprinnelse som er bosatt i New York.

Rushdie er mest kjent for kontroversen rundt hans roman «Sataniske vers» fra 1988, som mange muslimer oppfattet som blasfemisk og krenkende. Boken er forbudt i India og i flere muslimske land.

Uroen rundt boka eskalerte da Irans daværende leder ayatolla Khomeini dømte Rushdie og alle utgivere av boken til døden.

I 1991 var det attentat mot bokens japanske oversetter, Hitori Igarashi, og italienske oversetter, Ettore Capriolo. I 1993 var det også et attentat mot Rushdies norske forlegger William Nygaard. Igarashi ble drept, mens Capriolo og Nygaard overlevde.

Rushdie har levd med politibeskyttelse i en årrekke, og gikk lenge under dekknavnet Joseph Anton. I 1998 erklært den iranske regjeringen at den ikke lenger søkte dødsdommen fullbyrdet.

Rushdie har utgitt en rekke romaner etter «Sataniske vers». Hans bok «Maurerens siste sukk» fra 1995 ble imidlertid også forbud i India på grunn av harselering med en fremstående hindufundamentalisk politiker.

Kilde: Store norske leksikon

---

– Seier for de mørke kreftene

– At dette har skjedd, er en slags pr-messig seier for de mørke kreftene som ikke vil ytringsfriheten til livs. Man får bare håpe at dette går bra, og at de har tatt gjerningsmannen levende så man får vite om motivasjonen, sier VG-kommentator Anders Giæver i en live-video på VGTV.

– I verste fall kan en sånn episode revitalisere den voldelig islamismen, men det er kanskje å håpe at det er kommet nye generasjoner som ser hvilken fåfengt vei dette er å kjempe på, sier kommentatoren til VGTV.