Anslag: Staten har tjent 27 milliarder på strømkrisen i år

Kun deler av milliardinntektene er blitt brukt på strømstøtte.

Investeringsdirektøren har regnet på hvor mye ekstra staten har fått inn på grunn av de ekstraordinære strømprisene fra 1. januar til 19. juli i år.

Regnestykket er gjort på forespørsel fra VG. Resultatet viser ekstra inntekter på i overkant av 38 milliarder kroner.

En del av dette er allerede brukt på strømstøtte.

– Trekker du fra de 11 milliardene som har gått til strømstøtte hittil i år, er det fortsatt rundt 27 milliarder til overs hos staten, sier Næss til avisen.

Han understreker at regnestykket hans er et anslag, men at det gir en pekepinn på hvor mye mer politikerne har å rutte med til neste statsbudsjett.