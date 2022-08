Ukraina hevder minst ti russiske fly ble ødelagt i eksplosjoner på Krim

– Etter eksplosjonene så vi helt klart at flyparken ble rammet, sier talsmannen Jurij Ihnat på ukrainsk TV.

Russland har ifølge Ihnat stasjonert kampfly av typen Su-30M og Su-24 ved Sakhi-basen, samt transportfly av typen Iljushin Il-76. Opplysningen om at minst ti fly ble ødelagt, er ikke bekreftet fra annet hold.

Russland hevder at eksplosjonene ved flybasen skyldes en ulykke der lagret ammunisjon gikk i lufta. Én person skal ha mistet livet.

Enkelte har hevdet at basen ble gjenstand for et ukrainsk angrep, men dette er verken bekreftet av Ukraina eller fra uavhengig hold.

Ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the Study of the War (ISW), som delvis er finansiert av amerikansk våpenindustri, ønsker ikke Russland å innrømme at basen ble utsatt for et ukrainsk angrep. Det angivelig fordi de da må innrømme at luftvernet ved basen sviktet.