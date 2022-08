Tre år siden terroren i Al-Noor-moskeen: – Å gjøre andre vondt skaper aldri noe fellesskap

– Hvis vi skal kunne klare å forebygge slike hendelser, så er det viktig at vi minnes dem, og lærer. Vi vil også at neste generasjon skal lære av dette her. Å gjøre andre vondt skaper aldri noe fellesskap, sier Al-Noor-talsmann Waheed Ahmed til NTB under treårsmarkeringen onsdag.

Han sier at i løpet av de tre årene som har gått, opplever han en bedre forståelse i samfunnet for at det fins ytterpunkter der ute. Skytingen i Oslo i juni vekket også til live gamle minner, sier han.

– Vi var godt på vei tilbake, til at ting skulle bli bedre. Så skjedde angrepet under pride, og den har ført til at folk igjen er redde for at sånne ting skal skje, sier Ahmed.

Han tror ikke at angrepet i juni vil føre til ytterligere splittelse i samfunnet, men frykter noen kan bruke det til å skape fordommer og frykt.

– Det fins jo de som ønsker å bruke dette i sin favør, til å rekruttere nye til å gjøre slike angrep. Det er det som er skremmende.

MOSKEEN: Stiftelsen 10.august og Al-Noor Moskeen har sin årlige Minnemarkering i Al-Noor Moskeens lokaler. (Lise Åserud/NTB)

[ Skjærer ut sporene etter 10. august ]

----

Fakta om terrorangrepet i Bærum

Lørdag 10. august 2019 skjøt og drepte Philip Manshaus sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) hjemme på Eiksmarka i Bærum. Deretter tok han med seg våpen, vernevest, hjelm og kamera og kjørte til Al-Noor-moskeen i Skui.

Manshaus var bevæpnet med jaktrifle og hagle og tok seg inn i moskeen ved å avfyre fire skudd med riflen mot en glassdør. Deretter gikk han inn i bønnerommet, hvor han rettet våpen mot de tre mennene som befant seg der.

To av dem, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, overmannet og uskadeliggjorde Manshaus. En tredje mann tilkalte politiet, som fikk melding om skytingen klokka 16.07. Rafiq holdt Manshaus fast til politiet kom.

Ihle-Hansen ble først funnet på kvelden 10. august.

Rettssaken mot Manshaus startet i Asker og Bærum tingrett 7. mai 2020 og ble avsluttet 20. mai. Manshaus erkjente handlingene, men påberopte seg nødrett. Han har gjentatte ganger uttrykt støtte til høyreekstremt og radikalt tankegods.

11. juni ble han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Dommen ble ikke anket.

Siden terrorangrepet har det blitt holdt en minnemarkering i Al-Noor-moskeen hvert år.

I november 2022 åpner et minne- og læringssenter for terrorangrepet i moskeen. Senteret fikk statsstøtte og ble utarbeidet av Stiftelsen 10. august i samarbeid med 22. juli-senteret, Utøya- og Holocaust-senteret.

----